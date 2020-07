UFFICIALE - Fiorentina, niente Di Francesco: arriva la conferma di Iachini (Di giovedì 30 luglio 2020) (ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - E' UFFICIALE: Giuseppe Iachini sarà l'allenatore della Fiorentina anche per la stagione 2020-'21. Leggi su tuttonapoli

sportli26181512 : #Notizie #GiuseppeIachini Ufficiale, la Fiorentina conferma Iachini per il 2020/21: La Fiorentina ha deciso di conf… - CalcioFinanza : Ufficiale, la #Fiorentina conferma #Iachini per il 2020/21 - junews24com : Ufficiale, Fiorentina: nessuna svolta, confermato Beppe Iachini - - a99904573 : RT @Luca_Cilli: Ufficiale: la Fiorentina ha scelto di ripartire da Iachini. Decisione del presidente Commisso - SPress24 : Ufficiale: la Fiorentina conferma Beppe Iachini anche per la stagione 2020/2021 -