Open Arms, Salvini sarà processato (Di giovedì 30 luglio 2020) Il leader leghista, all'epoca ministro dell'Interno, è accusato di "sequestro di persona" e "rifiuto di atti d'ufficio" Leggi su media.tio.ch

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - marcocf69 : RT @matteosalvinimi: Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida Co… - Alessan58605211 : Il Senato manda #Salvini a processo per il caso Open Arms: ogni tanto una gioia!! ?? -