Open Arms, Matteo Salvini a processo: via libera dal Senato (Di giovedì 30 luglio 2020) Open Arms, Matteo Salvini finirà sotto processo. Il Senato ha dato il via libera nei confronti del leader delle Lega Matteo Salvini finirà sotto processo. Il Senato della Repubblica ha dato il via libera al procedimento nei confronti del leader della Lega, ex ministro dell’Interno all’epoca dei fatti. Il politico quindi finirà davanti ai magistrati per il caso Open Arms. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive

