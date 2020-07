Tannerberg: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di mercoledì 29 luglio 2020) Siamo appena tornati da una sanguinosa guerra videoludica, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione di Tannerberg, disponibile da qualche giorno su PC, PS4 e Xbox One. Tannerberg è un gioco di guerra multiplayer online incentrato sulla celebre Battaglia di Tannerberg, il primo grande scontro della prima guerra mondiale, avvenuto tra il 26 e il 30 Agosto del 1914. Tannerberg Recensione Tannerberg a differenza di grandi produzioni come Call of Duty o Battlefield non dispone di una Campagna Giocatore Singolo, la quale avrebbe permesso di rivivere il grande scontro in termini storici, ma è incentrato sulla sola esperienza multiplayer online competitiva. Il gioco offre 3 modalità con l’aggiunta della personalizzazione delle ... Leggi su gamerbrain

Ultime Notizie dalla rete : Tannerberg Recensione Tannenberg - Recensione della versione PS4 - Naturalborngamers.it Naturalborngamers.it Tannenberg Recensione – La 1a Guerra Mondiale su PC e Console

La guerra per porre fine a tutte le guerre. Sono le parole che utilizzò l’autore britannico HG Wells per descrivere il primo conflitto mondiale. Sappiamo tutti che la storia gli ha dato torto così com ...

La guerra per porre fine a tutte le guerre. Sono le parole che utilizzò l’autore britannico HG Wells per descrivere il primo conflitto mondiale. Sappiamo tutti che la storia gli ha dato torto così com ...