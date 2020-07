E' morto a 68 anni il medico e scrittore sardo Giorgio Todde (Di mercoledì 29 luglio 2020) E' morto questa mattina a Cagliari lo scrittore e intellettuale Giorgio Todde. medico oculista di professione, Todde si è spento a 68 anni dopo aver lottato per oltre un anno contro un tumore. Padre del personaggio Efisio Marini - imbalsamatore e investigatore - lo scrittore è stato uno dei fondatori del Festival letterario 'L'isola delle storie' di Gavoi (Nuoro).La carriera da intellettuale e scrittoreFine intellettuale, Todde ha sempre regalato alla sua città uno sguardo critico e attento alla tutela dell'ambiente e dei beni identitari. Con sarcasmo e acuta ironia ha offerto, dalle colonne delle maggiori testate locali e nazionali, un punto di vista originale e documentato sulla sua Cagliari che, ... Leggi su tg24.sky

