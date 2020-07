Barcellona-Napoli, gli undici azzurri da schierare per mettere in difficoltà Messi & Co (Di mercoledì 29 luglio 2020) ; Co Il prossimo 8 agosto al Camp Nou, a patto che la UEFA non decida di spostare altrove la sede del match, si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il Barcellona e il Napoli. Gennaro Gattuso ha sfruttato le ultime partite di campionato anche per preparare al meglio la sfida con i catalani. Ma quale formazione sarebbe più indicata per affrontare i catalani? SSC Napoli v AC Milan - Serie A In porta David Ospina parte favorito per l'esperienza anche internazionale... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Napoli Leo Messi "presenta" le nuove scarpe che indosserà contro il Napoli in Champions. FOTO Sky Sport Inter-Napoli, Gattuso: "Dobbiamo ritrovare l'animo giusto per la Champions

"Dobbiamo lavorare, ci manca un po' d'anima, l'abbiamo persa in questo periodo. Ultimamente stiamo sbagliando tanto sotto porta, ma non dobbiamo dare colpe, dobbiamo pensare da squadra. Tutte le occas ...

Napoli, problemi fisici per Maksimovic: la situazione

Contro l'Inter era già assente Manolas per infortunio, poi però il Napoli ha dovuto rinunciare nel secondo tempo anche a Maksimovic per una brutta botta alla caviglia. In seguito ad un duro contrasto ...

