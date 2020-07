Universal Pictures stringe un accordo con la catena AMC: film in streaming dopo 17 giorni (Di martedì 28 luglio 2020) Un nuovo accordo tra Universal Pictures e AMC Theatres permetterà di distribuire i film in streaming dopo solo 17 giorni. Universal Pictures e AMC Theatres hanno stretto un accordo che permetterà di proporre i film anche in streaming entro tre settimane dal debutto nelle sale. Le nuove tempistiche modificheranno radicalmente l'approccio alla distribuzione e al marketing e bisognerà attendere per scoprire se altre società seguiranno la stessa strada. Secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato di AMC, i proventi delle visioni in streaming saranno condivisi con la catena, potendo quindi contare su una percentuale del ... Leggi su movieplayer

