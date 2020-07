Traffico Roma del 28-07-2020 ore 08:00 (Di martedì 28 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico incolonnato sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Tuscolana e Laurentina cose poi sul percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini La Salle verso il centro la via Aurelia un incidente rallenta il Traffico tra via Licio Giorgieri e via di Villa Troili verso Piazza Irnerio è sempre verso il centro e rallentamenti sulla via Ardeatina dal raccordo a via di torricola anche la Pontina tra Pomezia e Castel Romano direzione Roma oggi dalle 9 alle 14 in programma una manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili ripercussioni per il Traffico nella zona circostante per i dettagli di queste e di altre notizie se potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-07-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Paura a piazza Venezia, auto in corsa schiacciata dal crollo di un albero: ferita una donna

Tragedia sfiorata a piazza San Marco a Roma, accanto alla centralissima piazza Venezia, a causa della caduta di un grosso albero nei pressi del capolinea dei bus Atac. L'arbusto è crollato addosso a u ...

Camion si ribalta sulla Provinciale, ponte chiuso. Disagi al traffico

SASSOFERRATO - Un camion in provenienza da Marotta e diretto verso Roma si è ribaltato sulla Sp48 Cabernardi-Montelago pochi metri dopo il confine che separa le province di Pesaro Urbino ed Ancona. L' ...

