Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 28 luglio 2020 su Rai 2 (Di martedì 28 luglio 2020) Squadra Speciale Cobra 11 episodi 28 luglio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 28 luglio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 11 Tra la vita e la morte. Una bambina diabetica viene sequestrata per ottenere un riscatto, e la Squadra Speciale Cobra 11 è impegnata in una corsa contro il tempo per salvarla prima che esaurisca la scorta di insulina. Mentre inseguono il rapitore Paul e Semir hanno un terribile incidente: Paul se la cava con ... Leggi su cubemagazine

RottenNocturnal : stan la squadra and unita speciale - Stefy_1987 : RT @stefanorizzato: Una squadra di rifugiati con un sogno olimpico: è il nuovo, bellissimo progetto di @campriani e valeva la pena racconta… - zazoomblog : Squadra speciale Cobra 11 gli episodi di stasera martedì 28 luglio in onda su Rai 2 - #Squadra #speciale #Cobra… - zazoomblog : Squadra speciale Cobra 11 gli episodi di stasera martedì 28 luglio in onda su Rai 2 - #Squadra #speciale #Cobra… - destefanoaless : RT @stefanorizzato: Una squadra di rifugiati con un sogno olimpico: è il nuovo, bellissimo progetto di @campriani e valeva la pena racconta… -

Ultime Notizie dalla rete : Squadra Speciale Stasera in tv 28 luglio, su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: due episodi. Le anticipazioni Corriere dell'Umbria I nove scudetti consecutivi di Chiellini «Il più sofferto, ma siamo nella storia»

Nessun calciatore italiano era mai riuscito in un’impresa del genere, e la Juventus gli ha già prolungato il contratto per un’altra stagione Con lui questa Juve sarebbe stata migliore: più sicura die ...

“Oggi in tv”, tutta la programmazione di martedì 28 luglio

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda la fiction Sorelle con Anna Valle e Loretta Goggi. Nella seconda puntata sorgono delle ipotesi sul corpo ritrovato nel burrone e si pensa che possa essere quello di Elen ...

Nessun calciatore italiano era mai riuscito in un’impresa del genere, e la Juventus gli ha già prolungato il contratto per un’altra stagione Con lui questa Juve sarebbe stata migliore: più sicura die ...Su Rai 1 alle 21.25 va in onda la fiction Sorelle con Anna Valle e Loretta Goggi. Nella seconda puntata sorgono delle ipotesi sul corpo ritrovato nel burrone e si pensa che possa essere quello di Elen ...