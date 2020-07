Se ricamato a mano, è meglio (Di martedì 28 luglio 2020) Un tempo si ricamavano a mano i fazzoletti, con delicati fiori e fantasie, le lenzuola della dote (eh sì, ai tempi il corredo del matrimonio si preparava molto prima di aver trovato un fidanzato!) e le personalizzazioni erano riservate alle camicie da uomo che venivano rese uniche dalle iniziali di chi le indossava. Leggi su vanityfair

loladarling_lab : Luce ed ombra. . Abito cotone di archivio 1950 antiquariato tessile . (probabilmente una divisa da ospedale psich… - AndreaToolbox : #Fiocco nascita Orsetto - Mini orsetto in cotone con nome ricamato - Regalo Neonato a forma di orsetto - Personaliz… - moliagiulinari : RT @dolcepannaa: Bff mi ha regalato maglietta con ricamato a mano ideogramma dell’amicizia ?????????????? (Contattare @moliagiulinari in caso vole… - dolcepannaa : Bff mi ha regalato maglietta con ricamato a mano ideogramma dell’amicizia ?????????????? (Contattare @moliagiulinari in ca… - Lopinionista : Braccialetto ricamato a mano con le iniziali per l’estate EllemenTi -

Ultime Notizie dalla rete : ricamato mano Se ricamato a mano, è meglio Vanity Fair.it Abito da sposa: un sogno antico ancora attuale dalle principesse alle dive

Realizzato da David ed Elizabeth Emanuel in taffetà di seta, ricami eseguiti a mano, paillettes e oltre 10.000 perle. Il lungo strascico creò non poche difficoltà al padre della sposa nel farlo ...

Dior riporta alla ribalta il barocco pugliese e l’arte del tombolo

E’ già trascorso qualche giorno dalla memorabile sfilata di Dior in Piazza del Duomo a Lecce. Un evento organizzato dalla nota maison di moda per la presentazione della collezione Cruise 2021 che si è ...

Realizzato da David ed Elizabeth Emanuel in taffetà di seta, ricami eseguiti a mano, paillettes e oltre 10.000 perle. Il lungo strascico creò non poche difficoltà al padre della sposa nel farlo ...E’ già trascorso qualche giorno dalla memorabile sfilata di Dior in Piazza del Duomo a Lecce. Un evento organizzato dalla nota maison di moda per la presentazione della collezione Cruise 2021 che si è ...