Il Segreto, puntata 29 luglio 2020: Mauricio aggredisce Juan (Di martedì 28 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata della soap opera Il Segreto in onda mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5? La replica della prima stagione della telenovela scritta da Aurora Guerra continua ad appassionare il pubblico che, a grande sorpresa, sta facend o impennare lo share. La situazione a Puente Viejo è molto difficile. Francisca non fa altro che seminare il terrore, decisa ad imporre le sue idee anche in famiglia. Soledad ne sta facendo le spese, visto che è stata costretta a lasciare Juan per timore che sua madre lo uccidesse. Nelle puntate in onda questa settimana della soap Il Segreto, Soledad non riesce a mantenere le distanze con il Castaneda e così passa una notte di passione con lui. La Montenegro però lo verrà a sapere e le ... Leggi su kontrokultura

Rossellamfc : @feritaslan89 Pure in fb non fanno altro che chiedere la doppia puntata vogliono eliminare il segreto, io lo riguar… - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 28 luglio 2020 | Pepa confessa Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni d… - infoitcultura : Il Segreto puntata 28 luglio 2020 | Tristan indaga sulla morte del padre - infoitcultura : Il Segreto puntata 28 luglio 2020: Tristan indaga sulla morte del padre - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 28 luglio 2020 -