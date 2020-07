Beatrix Potter: oggi nasceva la creatrice di Peter Rabbit (Di martedì 28 luglio 2020) Vi ricordate di Peter Rabbit, il delizioso film d’animazione uscito al cinema appena due anni fa, nel 2018? Ebbene, forse non tutti sanno che quel film è tratto da un celebre volume illustrato d’epoca vittoriana, opera della scrittrice e illustratrice per l’infanzia Beatrix Potter. Ma chi era Beatrix Potter? Beatrix, una bambina solitaria Beatrix Potter … Leggi su periodicodaily

Beatrix Potter nacque nel 1866 nel podere recentemente ereditato dai genitori, situato nell’aperta campagna londinese. Lì, Beatrix trascorse la sua giovinezza, piuttosto isolata dagli altri bambini. S ...La caverna è il luogo delle ombre, quelle stesse ombre che occultano, rendono indistinti i confini, ingrandiscono, rimpiccioliscono e mostrano, come in una lanterna magica in cui l’occhio e ciò che si ...