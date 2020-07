Vertonghen saluta il Tottenham, sarà libero di accasarsi dove vuole a parametro-zero: occasione per Inter e Roma? (Di lunedì 27 luglio 2020) Jan Vertonghen ha preso una decisione ufficiale in merito al suo futuro: l'avventura al Tottenham del difensore belga è terminata, il giocatore in vista della prossima stagione sarà libero di accasarsi dove vuole a parametro-zero. Sbarcato agli Spurs nell'estate del 2012 dall'Ajax, Vertonghen ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a fine luglio: "Il mio tempo con questo club è finito. È un giorno triste, per diverse ragioni. Mi mancheranno gli amici che ho trovato qui, lo staff,... Leggi su 90min

LAROMA24 : Calciomercato Roma: è Vertonghen la prima alternativa a Smalling. Intanto il belga saluta il Tottenham #AsRoma - PremierShowIT : ?? Jan Vertonghen saluta il Tottenham dopo 8 stagioni e 315 presenze con gli Spurs. Il difensore belga ha anche cont… - Daniele82529070 : Tottenham, Vertonghen saluta: «Un giorno molto triste per me» - Fprime86 : RT @cmdotcom: Obiettivo di #Inter e #Roma, #Vertonghen saluta il #Tottenham: 'Il mio tempo qui è finito' - sportface2016 : #Tottenham, il tweet di Vertonghen -