‘Uomini e Donne’, flirt in corso tra Alessio Lo Passo e la sua ex corteggiatrice Selvaggia Roma? La segnalazione (Video) (Di lunedì 27 luglio 2020) Sembrerebbe proprio esserci un nuovo amore in vista per Selvaggia Roma, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, con il quale aveva partecipato a Temptation Island. Dopo la fine della loro burrascosa storia, Selvaggia aveva voltato pagina ed iniziato una relazione con Luca Muccichini, terminata, però, anche questa circa un anno fa. Accanto a Selvaggia potrebbe esserci ora una sua vecchia conoscenza: stiamo parlando dell’ex tronista Alessio Lo Passo, che recentemente aveva fatto parlare per alcuni guai giudiziari. I due si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne nel 2012, quando lui era il tronista del programma e lei una sua corteggiatrice. All’epoca Selvaggia aveva da subito attirato l’attenzione del tronista, il quale ... Leggi su isaechia

