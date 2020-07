Migranti, Salvini non è più al Viminale ma non è cambiato niente (Di lunedì 27 luglio 2020) “C’è troppa improvvisazione e superficialità” nella gestione del fenomeno migratorio, dice Nello Musumeci. E al di là dell’ovvio interesse politico del governatore siciliano di centrodestra si fa fatica a dargli torto. “State creando un esercito di persone che non hanno più volto”, tuonava il capogruppo del Partito democratico alla Camera Graziano Delrio. Sembrano secoli, è appena un anno e mezzo fa. Sembrano secoli da quando in quello stesso giorno, il 28 novembre del 2018, i deputati del suo gruppo inscenavano una clamorosa protesta nell’aula di Montecitorio, indossando alla fine di quella che era la dichiarazione di voto sul primo decreto Sicurezza di Matteo Salvini maschere bianche, a simboleggiare gli invisibili senza volto.Sono passati venti mesi, non è cambiato ... Leggi su huffingtonpost

