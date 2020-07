Uomini e Donne: non passano inosservate le IG Stories dei due ex protagonisti (Di domenica 26 luglio 2020) Non sono affatto passate inosservate le IG Stories condivise da due ex protagonisti di Uomini e Donne. Si tratta di Giovanni Abate e Davide Basolo, due personaggi dell’ultima edizione del programma e che hanno fatto molto discutere sia dentro che fuori lo studio. GIOVANNA E SAMMY – Nelle ultime settimane i social non hanno fatto altro … L'articolo Leggi su dailynews24

meb : Le parole di Alexandra Ocasio Cortez dovrebbero far riflettere tutti. Donne e uomini, tutti. Basta con l’odio verba… - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - TizianaFerrario : alle prese con le bozze del nuovo libro...#uomini #donne - xibraku_daniela : @DracarysInferno Quando dicono che gli certi ''uomini'' sono spaventate dalle donne libere mica sbagliano. Si vede… - Sibilla96034949 : @Tannhauser00 Gli uomini...le donne Ally McBeal !?? -