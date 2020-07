Anticipazioni Il Segreto puntate dal 27 al 31 luglio 2020: Juan in fin di vita (Di domenica 26 luglio 2020) Nelle puntate dal 27 al 31 luglio 2020 della soap opera spagnola Il Segreto vedremo Juan in condizioni davvero drammatiche. Infatti il giovane sarà ritrovato in fin di vita e tutti penseranno ad una vendetta perpetuata proprio da colei che si oppone all’unione tra lui e sua figlia. In ogni caso Rosario resterà scioccata per la drammaticità dell’evento arrivando a chiedere a suo figlio di mettere la parola fine al suo amore. Anticipazioni Il Segreto puntate dal 27 al 29 luglio 2020: Juan in fin di vita Lunedì 27 luglio 2020 – Chi è Mercedes?: Tristan continua ad indagare sulla morte ... Leggi su anticipazioni

