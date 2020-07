Ungheria: migliaia in piazza per la libertà di stampa (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - BUDAPEST, 25 LUG - "La nostra storia è finita". Lo ha detto il direttore licenziato da index.hu, il più grande giornale online ungherese, molto critico nei confronti del governo di Viktor ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - BUDAPEST, 25 LUG - "La nostra storia è finita". Lo ha detto il direttore licenziato da index.hu, il più grande giornale online ungherese, molto critico nei confronti del governo di Viktor Orb ...

