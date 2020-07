Pioli: «Il Milan del futuro? Serve continuità, non ci faremo trovare impreparati» – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Milan contro l’Atalanta: queste le sue parole Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Milan contro l’Atalanta: queste le parole del tecnico rossonero. «Personalità e carattere si vedranno anche l’anno prossimo? Si dovranno vedere. Si vedono queste caratteristiche da gennaio, dobbiamo dare continuità, significherebbe fare tesoro di quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno. Sarà un Milan che dovrà dare continuità e se ci sarà modo di intervenire lo faremo. Mi auguro che questa squadra crescerà, ci sono tanti giovani che stanno acquisendo personalità. E’ una squadra che vedo in una crescita ... Leggi su calcionews24

