MotoGP, GP Andalusia 2020: risultati e classifica tempi prove libere 3, Vinales il più veloce (Di sabato 25 luglio 2020) Maverick Vinales è il più veloce e chiude davanti a tutti nelle prove libere 3 del Gran Premio di Andalusia. La mattinata della giornata di sabato è stata caratterizzata dal record della pista dello spagnolo, che ha girato in 1:36.584 davanti a Quartararo e Miller. Quarta posizione per Nakagami, poi gli azzurri Bagnaia e Petrucci, il sudafricano Binder e un positivo Rossi, balzato in ottava piazza. Fuori a sorpresa dal Q2 gli italiani Morbidelli e Dovizioso. Diciannovesima piazza per Marc Marquez, che nonostante sia riuscito a tornare in pista, compiendo un miracolo essendo stato operato all’omero martedì scorso, non è riuscito a far bene. classifica tempi – prove libere 3 GRAN PREMIO DI ... Leggi su sportface

