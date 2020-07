Ufficiale – Decisa la data di inizio della nuova stagione di Premier League (Di venerdì 24 luglio 2020) La Premier League dopo 30 anni è tornata a Liverpool e la sfortuna ha voluto che la squadra non potesse festeggiare insieme ai propri tifosi. Questo potrebbe dare la carica a Klopp di provare a bissare il trionfo per alzare il trofeo in un Anfield tutto esaurito. A tal proposito la FA ha deciso le nuove date per la prossima stagione di Premier.Premier League AL VIA IL 12 SETTEMBREcaption id="attachment 985855" align="alignnone" width="300" Raheem Sterling, Manchester City (Getty Images)/captionNon passerà molto tempo senza calcio per i tifosi inglesi. Tramite un comunicato infatti la federazione inglese ha reso noto che il massimo campionato tornerà il 12 settembre e terminerà il 23 maggio 2021. Non manca quindi molto all'inizio di una ... Leggi su itasportpress

Sara2211___ : @nonfunziailnome aspettavo la data ufficiale della s5 per capire entro quanto potevo vederlo, ora che è uscita da d… - furiadicheb1985 : Insomma, prossima campagna acquisti viene decisa da Sarri è ufficiale. - zazoomblog : Serie C ufficiale: decisa la data dell’inizio della prossima stagione - #Serie #ufficiale: #decisa -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Decisa TMW - Hellas Verona, si va verso la fumata bianca: Juric deciso a rinnovare CalcioNapoli24 Ufficiale, Premier League 2020-21 al via il 12 settembre

LONDRA (INGHILTERRA) - "Oggi i club della Premier League durante una conference call hanno deciso di iniziare la stagione 2020-21 il 12 settembre 2020. L'ultima giornata si giocherà il 23 maggio 2021.

SERIE B UFFICIALE – Sant’Antimo guarda al futuro, il giovane talento montenegrino Ratkovic per coach Patrizio

La PSA Sant’Antimo è orgogliosa di ufficializzare l’arrivo in squadra di Ognjen Ratkovic, play-guardia classe 2002 da qualche anno nel giro delle nazionali giovanili montenegrine. Ratkovic, al quarto ...

LONDRA (INGHILTERRA) - "Oggi i club della Premier League durante una conference call hanno deciso di iniziare la stagione 2020-21 il 12 settembre 2020. L'ultima giornata si giocherà il 23 maggio 2021.La PSA Sant’Antimo è orgogliosa di ufficializzare l’arrivo in squadra di Ognjen Ratkovic, play-guardia classe 2002 da qualche anno nel giro delle nazionali giovanili montenegrine. Ratkovic, al quarto ...