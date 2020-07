Siberia in FIAMME (Di venerdì 24 luglio 2020) Gli incendi estivi, in Siberia, non sono una novità. Purtroppo quest’anno la loro portata, così come quella del caldo, ha raggiunto livelli preoccupanti. Addirittura record. “Abbiamo a che fare con ondate di caldo record che si spingono addirittura oltre il Circolo Polare Artico”, afferma Bogdan Chojnicki, noto climatologo polacco. Le proiezioni sulla fusione del ghiaccio nell’emisfero nord. Le temperature massime, come abbiamo scritto recentemente, hanno raggiunto punte di 38 gradi. Ma il problema principale non è il caldo, stiamo parlando di un’area geografica dove d’Estate le ondate di calore possono diventare persistenti e consistenti. Il problema è che da 40 anni a questa parte la temperatura media è sistematicamente aumentata. Secondo le proiezioni, tra circa una ... Leggi su meteogiornale

Gli incendi estivi, in Siberia, non sono una novità. Purtroppo quest’anno la loro portata, così come quella del caldo, ha raggiunto livelli preoccupanti. Addirittura record. “Abbiamo a che fare con on ...

Disagi A14, -50% pedaggio tra San Benedetto e Val di Sangro

In considerazione dei volumi di traffico attesi nei prossimi giorni, storicamente più elevati sulla A14, Autostrade per l'Italia ha deciso di attivare dalla mezzanotte di oggi una riduzione del 50% de ...

