Serie D, presunta combine tra Picerno e Bitonto (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di Lettura: 6 minuti La Procura Federale ha comunicato la chiusura delle indagini sulla presunta combine della gara Picerno–Bitonto del 5 maggio 2019. Ecco nomi dei calciatori e dei dirigenti che saranno oggetto di deferimento: – Michele Anaclerio, all’epoca dei fatti calciatore del Bitonto; – Vincenzo De Santis, all’epoca dei fatti DS del Potenza; – Nicola De Santis, all’epoca dei fatti DG del Bitonto; – Antonio Giulio Picci, all’epoca dei fatti calciatore del Bitonto; – Daniele Fiorentino, all’epoca dei fatti calciatore del Bitonto; – Giovanni Montrone, all’epoca dei fatti calciatore del ... Leggi su lapiazzettadellosport

