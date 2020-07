Ligue 1, Nantes: tre positivi al Covid, c’è anche un calciatore della prima squadra (Di venerdì 24 luglio 2020) Tre positivi al Coronavirus nel Nantes.Da pochi minuti il club francese, attraverso il proprio profilo twitter, ha confermato che le tre persone che hanno contratto il Covid-19 sono: un membro dello staff tecnico, un membro dello staff amministrativo e il calciatore Marcus Coco. I test sono stati effettuati nella giornata di giovedì 23 luglio prima della gara amichevole contro l'Anderlecht in programma sabato 25 luglio. Lo stesso club transalpino ha reso noto che la squadra si recherà in Belgio per la gara amichevole solo con un gruppo ristretto risultato logicamente negativo al test.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FCNantes/status/1286615140306235392" Leggi su mediagol

Mediagol : #Ligue1, Nantes: tre positivi al Covid, c’è anche un calciatore della prima squadra - be_marconi : RT @Mauro83464595: @MarcoSanavia1 - Mauro83464595 : @MarcoSanavia1 - Mauro83464595 : @marco_gervasoni - Mauro83464595 : -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Nantes Ligue 1, Nantes: tre positivi al Covid, c’è anche un calciatore della prima squadra Mediagol.it Sponsor tecnico Sampdoria, dal prossimo anno si cambia: i dettagli

Novità di ieri il Nantes di Ligue 1 dove già ha Lens e Nizza. Macron ha un legame indissolubile col Bologna (dal 2001). Poi ci sono Lazio, Verona, Udinese e Spal.

Ligue 1, pubblicato il calendario della stagione 2020-21

La LFP – Ligue de Football Professionnel – è l’organo che in Francia gestisce la Ligue 1, Ligue 2 e la Coupe de la Ligue, l’equivalente francese della Coppa Italia. Come ogni anno, ha annunciato la sc ...

Novità di ieri il Nantes di Ligue 1 dove già ha Lens e Nizza. Macron ha un legame indissolubile col Bologna (dal 2001). Poi ci sono Lazio, Verona, Udinese e Spal.La LFP – Ligue de Football Professionnel – è l’organo che in Francia gestisce la Ligue 1, Ligue 2 e la Coupe de la Ligue, l’equivalente francese della Coppa Italia. Come ogni anno, ha annunciato la sc ...