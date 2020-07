L'arca di Michè. In Puglia non c’è accordo con M5S ed Emiliano imbarca la qualunque (Di venerdì 24 luglio 2020) Benvenuti al Sud, colorato, sfrontato, sfacciato come un inscalfibile luogo comune, strabordante come Michele Emiliano che stavolta si gioca davvero le penne e, se perde, va a casa lui, indebolisce Nicola Zingaretti pure il Governo. E, allora, tutti dentro. Aria da Masaniello che dice “embè”, microfono da Carlo Conti, eccolo alla presentazione delle liste sul prato del Parco dei Principi di Bari, albergo dell’amico Antonio Vasile che, per la cronaca, è anche il vicepresidente degli Aeroporti pugliesi.Ci sono i comunisti, con tanto di falce martello e stella, i democristiani con lo scudo crociato, i “liberali”, i verdi, ci sono pure i nostalgici del Regno delle due Sicilie, quelli della lista “Sud indipendente”. E pensionati, pensionati invalidi e partite Iva, 14 liste e pare che arrivi anche la quindicesima. ... Leggi su huffingtonpost

