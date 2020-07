Chris Evans aggiorna i fan sull'operazione del suo cane Dodger: "Sta bene, grazie per gli auguri!" (Di venerdì 24 luglio 2020) Chris Evans ha aggiornato i suoi fan sulla salute di Dodger, dopo che il suo amato cane ha subito un'operazione. Chris Evans ha aggiornato i fan sulla situazione di salute di Dodger, il suo amato cane, rivelando che l'operazione è andata bene e ora il suo amico a quattro zampe potrà recuperare a casa. L'attore aveva svelato sui social che era in programma un intervento, rimandato più volte, all'anca per risolvere dei problemi di mobilità. Chris Evans, nella giornata di ieri, aveva annunciato che aveva portato Dodger dal veterinario ed era davvero nervoso. ... Leggi su movieplayer

SkyTG24 : Bridger Walker, un bambino di 6 anni ha salvato la sorella minore dall'attacco di pastore tedesco ed è stato contat… - taronsvoice : RT @alongauloveme: 9 Anni fa Chris Evans faceva il suo debutto nel MCU nel ruolo di Steve Rogers / Captain America ??? #CaptainAmerica #Chri… - sansasstark_ : RT @alongauloveme: 9 Anni fa Chris Evans faceva il suo debutto nel MCU nel ruolo di Steve Rogers / Captain America ??? #CaptainAmerica #Chri… - alongauloveme : 9 Anni fa Chris Evans faceva il suo debutto nel MCU nel ruolo di Steve Rogers / Captain America ??? #CaptainAmerica… - justaempathetic : Mia mamma ha appena detto che Chris Evans non è tutto sto granché, io ora la lancio ok. -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Evans Chris Evans aggiorna i fan sull'operazione del suo cane Dodger: "Sta bene, grazie per gli auguri!" Movieplayer.it Chris Evans aggiorna i fan sull'intervento del suo cagnolino Dodger

Chris Evans ci sta tenendo aggiornati sulle condizioni di salute di Dodger, il suo adorabile compagno a quattro zampe, che nella giornata di ieri si era dovuto sottoporre a un intervento chirurgico.

Avengers, Chris Pratt omaggia il bambino che ha salvato la sorellina: "Sei un vero eroe"

Chris Pratt è sempre ben disposto nei confronti dei fan degli Avengers, e neanche lui poteva esimersi dal rendere omaggio al bambino che si è avventato senza paura contro un cane pur di salvare la sor ...

Chris Evans ci sta tenendo aggiornati sulle condizioni di salute di Dodger, il suo adorabile compagno a quattro zampe, che nella giornata di ieri si era dovuto sottoporre a un intervento chirurgico.Chris Pratt è sempre ben disposto nei confronti dei fan degli Avengers, e neanche lui poteva esimersi dal rendere omaggio al bambino che si è avventato senza paura contro un cane pur di salvare la sor ...