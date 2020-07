Biglietti gratis San Carlo, pastrocchio Comune di Napoli: cittadini rimandati a casa. “Incapaci” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ha un sorriso smagliante il sindaco di Napoli Luigi de Magistris dopo aver assistito allo spettacolo de la Tosca organizzato dal Teatro San Carlo a piazza del Plebiscito. Non hanno sorriso per niente invece quei cittadini che già sognavano di ascoltare le bellissime melodie dell’Aida ed invece hanno dovuto fare i conti con una amara realtà. Un pastrocchio quello sui 750 Biglietti gratis messi a disposizione dal Comune di Napoli e a farne le spese come sempre i cittadini. Motivo: il Comune ha erogato un numero maggiore di Biglietti rispetto ai posti realmente disponibili. Tutto è cominciato ieri mattina, alle 12 in ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Biglietti gratis Ecco i biglietti gratis per il Drive Green LA NAZIONE Domenica 26 luglio al cinema Gabbiano "Judy": biglietti gratis per i lettori di Vivere Senigallia

1' di lettura Senigallia 24/07/2020 - Domenica 26 luglio alle ore 21:30 all'Arena Gabbiano verrà proiettato il film "Judy". I primi due commentatori riceveranno un biglietto omaggio ciascuno. Possono ...

Domenica 26 luglio al cinema Gabbiano "Jumanji: The Next Level ": biglietti gratis per i lettori di Vivere Senigallia

1' di lettura Senigallia 24/07/2020 - Domenica 26 luglio alle ore 20:30 all'Arena Gabbiano verrà proiettato il film "Jumanji: The Next Level". I primi due commentatori riceveranno un biglietto omaggio ...

