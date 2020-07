30 migranti fuggono dal centro accoglienza di Brindisi: allarme contagi (Di venerdì 24 luglio 2020) 30 migranti sono fuggiti nella notte dal Cara di Brindisi: solo nove sono stati trovati. Erano in quarantena ora scatta l’allarme contagi. allarme in Puglia. Un gruppo di 30 migranti tunisini è fuggito nella notte, intorno alle 2:30, dal centro per richiedenti asilo Cara di Restinco, a Brindisi. I fuggitivi hanno violato la quarantena anti-Covid alla quale erano sottoposti dopo essere sbarcati nei giorni scorsi sulle coste italiane. Tutti erano stati sottoposti al tampone dal personale sanitario, risultando per ora negativi. Gran parte del gruppo è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. Nove di loro sono stati già rintracciati, due dei quali portati al Pronto soccorso perché ... Leggi su chenews

MediasetTgcom24 : Migranti, in 30 fuggono dal Cara di Brindisi: nove trovati #Migranti - Fontana3Lorenzo : Migranti fuggono dalla quarantena e violano abitazioni private. Una situazione allarmante! - Corriere : 23 migranti fuggono da centro di accoglienza, sindaco esasperato - Noovyis : (Coronavirus, oltre 20 migranti in quarantena fuggono dal Cara di Brindisi nella notte. Erano risultati negativi al… - Varco001 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, oltre 20 migranti in quarantena fuggono dal Cara di Brindisi nella notte. Erano risultati negativi al tam… -