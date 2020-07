Salvini a gamba tesa contro De Luca: “Fa schifo” (Di giovedì 23 luglio 2020) “De Luca? Fa schifo, uno che continua a ridere imperterrito dei morti di Brescia, Bergamo e Milano, fa schifo”. Sono le parole di Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa alla Camera, commentando quanto detto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ieri il governatore aveva ripreso gli slogan ‘Milano sono si ferma’ e ‘Bergamo … L'articolo Salvini a gamba tesa contro De Luca: “Fa schifo” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

