Lazio – Cagliari – Curiosità sul match – Highlights andata (Di giovedì 23 luglio 2020) Questa sera alle ore 21:45 si chiuderà la 35° giornata del campionato di Serie A, a Roma scenderanno in campo Lazio – Cagliari. Biancocelesti che con una vittoria metterebbero al sicuro il loro posto in Champions, così da rendere vane tutte le speranze di rimonta giallorosse. Lazio – Cagliari: Curiosità sul match Nella partita d’andata è terminata 2-1 per i laziali, stesso risultato della partita di Cagliari dello scorso anno. I rossoblu hanno subito sempre almeno 2 gol contro la Lazio negli ultimi anni, fatta eccezione della partita di Cagliari del 19 marzo 2017 in quell’occasione finì 0-0. All’andata gli uomini di Inzaghi riuscirono a ribaltarla al ... Leggi su giornal

