Carabinieri | Guerini visita caserma di Tor Vergata a Roma Presente anche generale Nistri

Roma 23 luglio 2020 - All’indomani dei fatti di Piacenza, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha fatto visita, insieme al Generale Nistri, alla caserma di Tor Bella Monaca a Roma, nella periferia ...

Piacenza, Guerini: “Avviata inchiesta interna sui controlli”. Poi ai carabinieri: “Prime vittime siete voi, no spazi di ambiguità”

“Ho condiviso tutte le iniziative in relazione ai provvedimenti che il generale Nistri ha avviato, per approfondire tramite un’inchiesta interna se vi sono stati elementi di criticità nei controlli e ...

