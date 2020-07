Alessandro Di Battista arruola Conte nei 5 Stelle (Di giovedì 23 luglio 2020) “Conte nei 5 Stelle? Anche io lo avevo auspicato settimane fa”. L’ex deputato del M55 Alessandro Di Battista promuove Giuseppe Conte dopo i negoziati in Europa sul Recovery Fund. In una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Di Battista parla del possibile futuro ruolo del premier nel Movimento, inserendosi nel dibattito sul largo consenso che tra i grillini si sta coagulando intorno alla sua figura. “Possibile capo politico M5S? Questo va chiesto a lui. Di certo io in squadra voglio sempre grandi giocatori”. Luigi Di Maio ha detto che dovrebbe iscriversi ai 5Stelle.Lo avevo auspicato anche io settimane fa, parlando a Mezz’ora in più sulla Rai.Lei era ritenuto un problema per Conte.Il premier non ha ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : L'INTERVISTA - “Aspetti in linea, devo recuperare mio figlio”. Da una località di mare in Abruzzo, Alessandro Di Ba… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: L'INTERVISTA - “Aspetti in linea, devo recuperare mio figlio”. Da una località di mare in Abruzzo, Alessandro Di Batti… - pengueraffaele : Alessandro Di Battista: “Accordo eccellente. Ora va cancellato il Patto di Stabilità” - Dome689 : RT @fattoquotidiano: L'INTERVISTA - “Aspetti in linea, devo recuperare mio figlio”. Da una località di mare in Abruzzo, Alessandro Di Batti… - Apollo_MX5 : RT @fattoquotidiano: L'INTERVISTA - “Aspetti in linea, devo recuperare mio figlio”. Da una località di mare in Abruzzo, Alessandro Di Batti… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Battista Alessandro Di Battista presenta la seconda puntata di ‘Sentieri persiani’: “Il miglior antidoto… Il Fatto Quotidiano Alessandro Di Battista arruola Conte nei 5 Stelle

“Conte nei 5 Stelle? Anche io lo avevo auspicato settimane fa”. L’ex deputato del M55 Alessandro Di Battista promuove Giuseppe Conte dopo i negoziati in Europa sul Recovery Fund. In una intervista ril ...

Regionali, in Puglia il Pd lavora all’accordo col M5s su Emiliano: “Programmi sovrapponibili”. Ma la grillina Laricchia (con Lezzi) resiste

Tutto il Pd da un lato, il Movimento 5 stelle in ordine sparso con un pezzo che spinge per l’accordo e i big pugliesi pronti alle barricate pur di non piegarsi a Michele Emiliano. “Ancora due, tre gio ...

“Conte nei 5 Stelle? Anche io lo avevo auspicato settimane fa”. L’ex deputato del M55 Alessandro Di Battista promuove Giuseppe Conte dopo i negoziati in Europa sul Recovery Fund. In una intervista ril ...Tutto il Pd da un lato, il Movimento 5 stelle in ordine sparso con un pezzo che spinge per l’accordo e i big pugliesi pronti alle barricate pur di non piegarsi a Michele Emiliano. “Ancora due, tre gio ...