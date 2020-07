Partorisce con la Covid-19 ed entra in coma: dopo quattro mesi può abbracciare sua figlia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un donna contagiata dal Coronavirus mentre era in gravidanza, ha partorito dopo essere entrata in coma. quattro mesi dopo, negativa al test, ha abbracciato la piccola Ha dovuto attendere quattro mesi per poter abbracciare per la prima volta la sua bambina. La storia a lieto fine ha un avvio drammatico: è quella di Hafiza, una … L'articolo Partorisce con la Covid-19 ed entra in coma: dopo quattro mesi può abbracciare sua figlia NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

maxxtrotta : @OizaQueensday Una idea buona con una brutta realizzazione e un pessimo risultato. Peccato. La montagna che partorisce il topolino. - arquer12 : RT @LegaSalvini: #Siri: ??Qualche riflessione insieme a voi su Conte in Europa: la montagna che partorisce il topolino. Con tutti questi so… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: #Siri: ??Qualche riflessione insieme a voi su Conte in Europa: la montagna che partorisce il topolino. Con tutti questi so… - NinaSandalo : RT @LegaSalvini: #Siri: ??Qualche riflessione insieme a voi su Conte in Europa: la montagna che partorisce il topolino. Con tutti questi so… - Natalia62151318 : RT @Noiconsalvini: #Siri: ??Qualche riflessione insieme a voi su Conte in Europa: la montagna che partorisce il topolino. Con tutti questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Partorisce con Hafiza, la mamma che ha partorito con il Covid mentre era in coma: il primo abbraccio con la piccola Corriere della Sera Coronavirus, 20 nuovi contagi in Trentino. Fugatti: ''Numero importante ma casi circoscritti''. Sono 70 le persone in quarantena

TRENTO. ''Si tratta di un numero importante certamente, ma sono fattispecie ben definite. Ben orientate dentro un canale chiaro e che quindi sono gestibili dalle nostre strutture". Così il presidente ...

Si suicida perché la moglie ha partorito una bimba: lei muore di crepacuore

Un uomo si è suicidato dopo che sua moglie ha partorito una bambina, poi la moglie, appresa la notizia, avrebbe avuto un malore morendo di lì a poco di crepacuore. È successo in India a Gautamnagar, c ...

TRENTO. ''Si tratta di un numero importante certamente, ma sono fattispecie ben definite. Ben orientate dentro un canale chiaro e che quindi sono gestibili dalle nostre strutture". Così il presidente ...Un uomo si è suicidato dopo che sua moglie ha partorito una bambina, poi la moglie, appresa la notizia, avrebbe avuto un malore morendo di lì a poco di crepacuore. È successo in India a Gautamnagar, c ...