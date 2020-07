Orlando Bloom, Mighty è morto: “Ho pianto più di quanto pensassi fosse possibile. Era più di un compagno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ho pianto più di quanto pensassi fosse possibile”. Orlando Bloom non nasconde tutto il suo dolore per la morte di Mighty, il suo amato barboncino toy: dopo una settimana di ricerche, con tanto di numero di telefono e ricompensa da 4356 euro, il cagnolino è stato trovato morto. È stato lo stesso attore a dare la notizia ai suoi followers sui social, pubblicando alcuni scatti di loro insieme con dediche speciali e un video in cui mostra come, a dimostrazione dell’amore incondizionato che provava nei suoi confronti, si sia fatto tatuare il suo nome sul petto, all’altezza del cuore, in segno di memoria e tanta sofferenza. L’attore dei Pirati dei Caraibi – che tra pochi giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano

xrobyin : Ho letto del cagnolino di orlando bloom, purino ?????? - Zitacida : Lacrime per il cane di orlando bloom ma posso vivere così io basta spengo tutto - dorinileonardo : RT @cicciogia: Orlando Bloom perde il cane e si tatua il suo nome sul cuore. 'Torna a casa', lessi. - cicciogia : Orlando Bloom perde il cane e si tatua il suo nome sul cuore. 'Torna a casa', lessi. - perrysblueeyes : voglio solo un Orlando Bloom nella mia vita chiedo troppo -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando Bloom Perché Orlando Bloom ha il cuore... AMICA - La rivista moda donna Il nuovo album di Katy Perry parte col flop clamoroso del singolo Smile, che non entra nemmeno in classifica Billboard

A meno di un mese dal debutto del nuovo album di Katy Perry il singolo omonimo Smile non riesce ad entrare nemmeno nella Billboard Hot 100 Si sa ancora poco del nuovo album di Katy Perry, il successor ...

Orlando Bloom: lutto per l’attore, è morto il piccolo Mighty

Orlando Bloom ha pubblicato un aggiornamento devastante sui suoi social media mercoledì 22 luglio; annunciando che, dopo una settimana di ricerche, il suo cane Mighty è tristemente morto. Nel post ...

A meno di un mese dal debutto del nuovo album di Katy Perry il singolo omonimo Smile non riesce ad entrare nemmeno nella Billboard Hot 100 Si sa ancora poco del nuovo album di Katy Perry, il successor ...Orlando Bloom ha pubblicato un aggiornamento devastante sui suoi social media mercoledì 22 luglio; annunciando che, dopo una settimana di ricerche, il suo cane Mighty è tristemente morto. Nel post ...