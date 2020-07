Inter, Lautaro: 'Conte mi ha dato fiducia, combatto per questa squadra' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il suo motto è 'Pelear y luchar': non darsi per vinti, combattere e combattere. L'amore per l'Inter sempre acceso, nonostante le sirene del mercato , Barcellona su tutti,: 'Cerco sempre di dare il 110%... Leggi su gazzetta

L’amore per l’Inter sempre acceso, nonostante le sirene del mercato (Barcellona su tutti): “Cerco sempre di dare il 110% per questo club, per le persone che lo amano, per la maglia nerazzurra”.

Calciomercato Inter, ossessione Lautaro | La controproposta di Marotta

Il Barcellona pronto a rilanciare per il colpo Lautaro Martinez. L’argentino potrebbe però restare a Milano: il club lavora al rinnovo da 5,5 milioni a stagione Il Barcellona non molla la presa su Lau ...

