Ford Mustang Much-E 1400 CV: un prototipo estremo, una potenza unica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una Ford Mustang elettrica da 1400 CV non è una cosa che si vede tutti i giorni e infatti si tratta di un esemplare unico. Un prototipo estremo spinto da ben sette motori elettrici. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire il senso di quest'auto. Vi abbiamo già raccontato che Ford sta entrando nel mercato delle auto elettriche ad alte prestazioni con la Mustang Mach-E, un modello inedito che arriverà in Europa (anche in Italia) il prossimo anno, con un listino prezzi compreso tra 49.900 e 70.000 euro. A Dearborn hanno scelto di usare il nome della loro auto più famosa e riconoscibile di sempre per chiamare anche questa nuova vettura a emissioni zero. Una scelta coraggiosa che necessita comunque di un sostegno che vada oltre il ... Leggi su gqitalia

