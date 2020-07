Dal no al Mes all’arringa finale di Conte: i retroscena del vertice (Di mercoledì 22 luglio 2020) Al vertice dura arringa finale del premier Conte: “Non umiliateci, lo dobbiamo ai morti del coronavirus”. BRUXELLES (BELGIO) – A poco più di 24 ore alla chiusura di un Consiglio Europeo decisivo per il futuro dell’Unione, escono i primi retroscena di quanto successo in quella stanza. E, secondo il Corriere della Sera, al vertice il premier Conte è stato protagonista di una dura arringa per ottenere il sì al Recovery Fund. “Non potete farci questo giochino che prima ci date i soldi e poi ci torcete il braccio – avrebbe detto il presidente del Consiglio – non ci potete umiliare, in Italia ci torniamo in piedi“. E ancora: “Questa cosa la dobbiamo fare anche per tutte le persone che per questa pandemia sono ... Leggi su newsmondo

