Recovery fund, Mattarella vede Conte: "Soddisfazione per l'esito che rafforza l'Ue. Create condizioni proficue per l'Italia, ora interventi concreti ed efficaci" (Di martedì 21 luglio 2020) Apprezzamento e soddisfazione per l'importante esito del Consiglio Europeo. È quanto ha espresso, secondo quanto si apprende, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro con il premier Giuseppe Conte al Quirinale questa mattina. L'esito del Consiglio Europeo, ha detto il capo dello Stato secondo le indiscrezioni, "rafforza il ruolo dell'Unione" e contribuisce alla creazione di condizioni proficue, affinché l'Italia possa predisporre rapidamente un concreto ed efficace programma di interventi.

