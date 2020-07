Iachini-Fiorentina ai titoli di coda (Di martedì 21 luglio 2020) FIRENZE - Era stato chiamato per salvare la Fiorentina , una squadra che lui, Beppe Iachini , aveva sempre considerato 'sua'. E la missione l'ha tagliata con quattro giornate d'anticipo. Ha già fatto ... Leggi su corrieredellosport

Circolano le prime ipotesi sulla successione, con un paio di nomi rimbalzati per provare a vincere la Serie B e tornare subito in A: Pasquale Marino, subentrato all'Empoli a fine gennaio, e Beppe ...FIRENZE - Era stato chiamato per salvare la Fiorentina, una squadra che lui, Beppe Iachini, aveva sempre considerato “sua”. E la missione l’ha tagliata con quattro giornate d’anticipo. Ha già fatto un ...