Day Dreamer, l’attore più bello del cast secondo il pubblico femminile (Di martedì 21 luglio 2020) L’attore più bello del cast La soap opera turca DayDreamer-Le Ali Del Sogno sta appassionando gli italiani fin dalla prima puntata. Grazie all’avvincente trama il pubblico di canale 5 sogna ogni giorno ad occhi aperti. I protagonisti indiscussi sono gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir (Sanem). secondo fonti attendibili sembra che siano molto affiatati nella vita privata. Ciò spiega la naturalezza dei loro sguardi previsti dal copione. Can interpreta l’affascinante fotografo Can Divit, ma è già noto agli italiani per aver recitato in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Le donne impazziscono letteralmente per lui, m ci sono degli attori del cast che gli stanno dando del filo da torcere. Tra questi c’è Birand Tunca (Emre ... Leggi su kontrokultura

