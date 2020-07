Barbara D’Urso Pronta a Tornare in TV: Nuovo Spot e Dettagli Dei Suoi Programmi! (Di martedì 21 luglio 2020) Barbara D’Urso è Pronta per riTornare in onda con i Suoi programmi dopo l’estate. In attesa quindi di rivederla a settembre al timone di Pomeriggio 5, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live, Barbara D’Urso ha lanciato un divertente e simpatico promo dei Suoi programmi Mediaset. Ecco tutti i Dettagli. Nelle scorse ore è stato trasmesso un divertente e simpatico Spot in cui si annuncia il ritorno a settembre di Barbara D’Urso e dei Suoi programmi Pomeriggio 5, Live-Non è la D’Urso e Domenica Live. La conduttrice napoletana infatti è ormai uno dei pilastri di Mediaset e, ancora prima di ufficializzare i palinsesti della rete della prossima ... Leggi su gossipnews.tv

stilltheonelh : Ho sognato che io dicevo a barbara d'urso di essere lesbica e quando lei chiedeva a mia madre 'quindi se avessi un… - sergio_versini : Fermi tutti... c è una lettera di Barbara D'Urso #ConsiglioEuropeo #Trump #noneladurso - SIMONEMESCHISI : @SaverioTolomeo @italianafiera87 @matteosalvinimi Non è codardo. È ignorante e senza un programma. CHI SEGUE QUESTO… - Francescaeffe3 : RT @Marco59501027: Ma chi dice Forza Presidente sono quelli o quelle che guardano Sentiero o Barbara d' Urso o Gf, perché con i danni che s… - stefanochelotti : RT @impasticcata: Trovatevi un uomo che vi guardi come la Mediaset guarda Barbara D’Urso e non come la R4i guarda Simona Ventura -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia