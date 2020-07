Sarri: “Resto alla Juve? Per forza, ho un contratto. Ci mancano quattro punti per lo scudetto” (Di martedì 21 luglio 2020) Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato al termine della gara vinta contro la Lazio per 2-1. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Sarri in bianconero l’anno prossimo? Per forza, ho un contratto. Scudetto? Parlare di opportunità è come avere un’occasione da gol. Ci mancano quattro punti in quattro partite, sono tutti punti difficili, in sei giorni giochiamo tre gare, dobbiamo giocare e fare i punti che mancano. Al primo se, avevo staccato la spina. Ronaldo? Quando sente l’odore è impressionante, tra una gara e l’altra ha un recupero fisico e mentale stupefacente. Un fuoriclasse nei piedi e nella ... Leggi su alfredopedulla

