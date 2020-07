Salerno, arrestato 27enne spacciatore: era in possesso di cocaina (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione svolti dalla Polizia di Stato, in continuità con i servizi di controllo del territorio del fine settimana, predisposti ed intensificati dal Questore di Salerno, gli agenti della Squadra Volante, nella mattinata odierna hanno arrestato C.A., di anni 27, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico , durante l’attività di controllo sulle strade della città, hanno notato un’autovettura sospetta in via Madonna di Fatima, nei pressi di un Istituto Scolastico e dei giardini pubblici. L’equipaggio della Sezione Volanti ha quindi fermato il conducente dell’autovettura, identificato per C.A., ... Leggi su anteprima24

