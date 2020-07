Incidente in un cantiere a Roma, morti due operai di 29 e 53 anni: caduti da un’altezza di 20 metri (Di lunedì 20 luglio 2020) Hanno 29 e 53 anni i due operai morti, dopo essere precipitati in un cantiere edile in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata, a Roma. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’Incidente. Stando a una prima ricostruzione, però, sembra che i due operai stessero tagliando una trave quando improvvisamente sono caduti da un’altezza di oltre 20 metri e non tre metri, come trapelato inizialmente. Mentre la polizia indaga sull’accaduto, i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la trave sospesa a circa 20 metri di altezza. Si attende, però, l’arrivo del magistrato di turno per avviare le «complesse operazioni di messa in sicurezza ... Leggi su open.online

