«Cursed» la serie tv Netflix nata pronta per una seconda stagione. Recensione (Di lunedì 20 luglio 2020) Con l'avvento di Cursed il 2020 rimarrà noto come l'anno in cui Netflix si è data al fantasy dopo i grandi successi tra mystery e fantascienza (Stranger Things. Dark, The OA, Black Mirror 4, Sense8, Star Trek: Discovery, etc). Cursed, una storia di magia che ci riporta agli albori dell'epica del ciclo dei cavalieri della tavola rotonda, segue di pochi mesi l'uscita di The Witcher, con Henry Cavill nei panni dello strigo mutante e dannato della saga di Geralt di Rivia divenuto un supereroe dei videogame. Cursed sta a questa serie, decisamente adulta per l'uso che fa del sesso e del sarcasmo, come il vecchio telefilm Merlin (riproposto non a caso proprio dalla piattaforma di streaming prima del nuovo lancio) può stare ai draghi di Game of Thrones, ma il fatto di essere ... Leggi su gqitalia

