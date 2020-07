Non Dirlo al Mio Capo 2, al via le repliche dell’ultima stagione (finora): trame 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano protagonisti con Non Dirlo al Mio Capo 2, seconda (e finora ultima) stagione della fiction in onda su Rai1. La rete ammiraglia manderà in onda i primi due episodi nella prima serata di domenica 19 luglio.Lisa ed Enrico ormai giocano a carte scoperte; lui ha scoperto che gli ha mentito a proposito dei figli, mentre lei ha capito che il suo Capo è sposato. Il tradimento e la scoperta dei rispettivi segreti li ha fatti allontanare. Allo studio Vinci, intanto si affacciano nuovi personaggi, tra insidie, ex che ritornano, figli che crescono, amori che sbocciano, e ospiti inattesi che diventano ingombranti, soprattutto nella relazione tra i due protagonisti.Si parte dall'episodio 2x01 intitolato Omnia vincit amor. Lisa è ... Leggi su optimagazine

AlbertoBagnai : Va rovesciata, quindi è ancora questa, come ho visto coi miei increduli occhi al tavolo Governo-opposizione. Da Bet… - Linkiesta : Gli italiani dovranno ridurre il tenore di vita, ma i politici non hanno il coraggio di dirlo di @GiovanniCagnol1 - baseljne : RT @blvrrytaegi: raga vi supplico, sembra anche da scemi dirlo, ma per favore non ascolteli lunedì. è esattamente quello che vogliono e abb… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai1 la seconda stagione di @NonDirloAlCapo con @VaneIncontrada @LinoGuanciale e @chiarafrancini - milly_jk_ : RT @blvrrytaegi: raga vi supplico, sembra anche da scemi dirlo, ma per favore non ascolteli lunedì. è esattamente quello che vogliono e abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Non Dirlo Non Dirlo Al Mio Capo 2 anticipazioni della seconda puntata TVSerial Guida Tv 19 luglio: Non dirlo al mio capo 2, A raccontare comincia tu…

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, serie tv, talk show e cinema. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio d ...

La Sardegna e la cara vecchia lobby del mattone

Il presidente Solinas ha fatto tante leggi discutibili, da quando è governatore. Non gli sono state impugnate. L’ex presidente Pigliaru ne ha fatte altre, discutibili, le quali sono state impugnate. N ...

La guida tv quotidiana con i programmi della prima serata sui canali in chiaro tra fiction, serie tv, talk show e cinema. Per consultare le nostre guide tv quotidiane. Prima di entrare nel dettaglio d ...Il presidente Solinas ha fatto tante leggi discutibili, da quando è governatore. Non gli sono state impugnate. L’ex presidente Pigliaru ne ha fatte altre, discutibili, le quali sono state impugnate. N ...