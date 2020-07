Migranti: in 30 fuggono dall’hotspot di Taranto, la denuncia di FdI (Di domenica 19 luglio 2020) Tentativo di fuga in massa di immigrati dall'hotspot di Taranto. Una trentina sarebbero quelli riusciti ad allontanarsi dalla struttura Leggi su firenzepost

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - Si sono allontanati ieri sera dal centro di accoglienza - dove si trovavano in regime di quarantena precauzionale - numerosi dei 25 migranti tunisini richiedenti asilo che e ...Dei 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo, peraltro senza che il sindaco venisse avvisato, se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più e hanno dunque violato la q ...