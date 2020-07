Migranti: Carola Rackete, 'blocco chi mi insulta su Twitter' (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "A volte mi chiedo quale sia lo scopo delle persone di insultarmi su Twitter in una lingua che io non conosco. Aiuta in qualche modo a risolvere i problemi che pensano di avere? Li fa sentire meglio sfogare la loro rabbia? Intanto per questi casi esiste la funzione 'blocca'". Lo scrive su Twitter Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch che un anno fa venne arrestata a Lampedusa per avere raggiunto il porto nonostante il divieto delle forze dell'ordine. Leggi su liberoquotidiano

