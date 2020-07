Diaconale: «Juve-Lazio? Le motivazioni ci sono per i biancocelesti» (Di domenica 19 luglio 2020) Arturo Diaconale, portavoce di Claudio Lotito, ha parlato della sfida tra Juventus e Lazio: ecco le sue parole Arturo Diaconale, dal suo profilo Facebook, ha parlato della sfida tra Juventus e Lazio. Le sue parole. Diaconale – «Ci sono due diverse ragioni che vanificano la tesi di chi sostiene che la Lazio si appresti ad affrontare la trasferta di Torino con la Juventus senza alcuna motivazione. La prima è che a sostenere la tesi dell’assenza di motivazione a causa del mancato aggancio per la disfida dello scudetto sono gli stessi che da sempre hanno dubitato della effettiva possibilità della squadra biancoceleste di rappresentare ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Diaconale lancia la #Lazio: “Contro la Juve non mancheranno le motivazioni”: Il responsabile della comunicazione bi… - laziolibera : Diaconale lancia la Lazio: “Contro la Juve non mancheranno le motivazioni” - junews24com : Diaconale: «Juve-Lazio? Impresa che entra nella storia biancoceleste» - - infoitsport : Lazio, Diaconale: «La gara con la Juve dovrà essere perfetta» - LazioChannel : #Lazio - #Diaconale ci crede: 'La #Juve si può battere. Ecco come' #JuveLazio #18luglio -