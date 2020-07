Capri, troppa folla in piazzetta e nelle stradine. Sindaco dell'isola chiede più controlli (Di domenica 19 luglio 2020) A Capri è stato un weekend particolarmente affollato di turisti. Piena la piazzetta e le stradine del borgo. Luoghi così ricolmi di gente da mettere a dura prova il rispetto delle regole anti Covid. Così il Sindaco dell'isola, Marino Lembo, ha inviato una lettera al Prefetto di Napoli e ai vertici delle forze dell'ordine, al comandante provinciale dei Carabinieri e al Questore, per chiedere un incremento dei controlli con l'aumento del contingente presente a Capri nei fine settimana. Leggi su tg24.sky

Coronavirus, troppa folla a Capri: sindaco scrive al prefetto

Stradine ricolme di gente, difficile rispettare le regole anti Covid. Il primo cittadino di Capri, Marino Lembo, ha inviato una lettera al Prefetto di Napoli e ai vertici delle forze dell'ordine chied ...

Stradine ricolme di gente, difficile rispettare le regole anti Covid. Il primo cittadino di Capri, Marino Lembo, ha inviato una lettera al Prefetto di Napoli e ai vertici delle forze dell'ordine chied ...